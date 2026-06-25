В МВД рассказали о фейковом боте в Telegram по получению социальных выплат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники распространяют фейковый Telegram-бот «Инфонд», который якобы помогает получить выплаты от Социального фонда.
- Злоумышленники обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей, но для этого нужно оплатить «гарантированный талон» — отправить 1,4 тысячи рублей на присланные контакты.
- Киберполицейские подчеркнули, что государственные организации никогда не предлагают получить какие-либо выплаты по Telegram-боту, и напомнили, что о способах получения положенной социальной поддержки всегда можно узнать на сайте фонда.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники распространяют фейковый Telegram-бот по по получению выплат якобы от Социального фонда, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона", — говорится в публикации.
Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов об "успешных выплатах", добавили киберполицейские.
Из скриншотов, опубликованных МВД, следует, что речь идет о боте "Инфонд". В описании он назван "официальным ботом Социального фонда" и через него якобы можно "получить расчет суммы и поддержку по получению от официального специалиста".
Сначала пользователя просят пройти "регистрацию" и ответить на три вопроса якобы для проверки доступных выплат от СФР и расчета суммы. Далее жертву перенаправляют на чат с "официальным специалистом фонда", который присылает контакты для оплаты "талона". По ним требуется отправить 1,4 тысячи рублей, после чего пользователю якобы придет его "выплата".
Киберполицейские подчеркнули, что государственные организации никогда не предлагают получить какие-либо выплаты по Telegram-боту. О способах получения положенной социальной поддержки всегда можно узнать на сайте фонда, напомнили они.
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