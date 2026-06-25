В МВД рассказали о фейковом боте в Telegram по получению социальных выплат

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники распространяют фейковый Telegram-бот «Инфонд», который якобы помогает получить выплаты от Социального фонда.

Злоумышленники обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей, но для этого нужно оплатить «гарантированный талон» — отправить 1,4 тысячи рублей на присланные контакты.

Киберполицейские подчеркнули, что государственные организации никогда не предлагают получить какие-либо выплаты по Telegram-боту, и напомнили, что о способах получения положенной социальной поддержки всегда можно узнать на сайте фонда.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мошенники распространяют фейковый Telegram-бот по по получению выплат якобы от Социального фонда, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который скидывает реквизиты для оплаты "гарантированного талона", — говорится в публикации

Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов об "успешных выплатах", добавили киберполицейские.

Из скриншотов, опубликованных МВД, следует, что речь идет о боте "Инфонд". В описании он назван "официальным ботом Социального фонда" и через него якобы можно "получить расчет суммы и поддержку по получению от официального специалиста".

Сначала пользователя просят пройти "регистрацию" и ответить на три вопроса якобы для проверки доступных выплат от СФР и расчета суммы. Далее жертву перенаправляют на чат с "официальным специалистом фонда", который присылает контакты для оплаты "талона". По ним требуется отправить 1,4 тысячи рублей, после чего пользователю якобы придет его "выплата".