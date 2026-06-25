Увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда Карима Хана могут отстранить от должности.

Выданные при Хане ордера МУС сохранят свою силу даже в случае его увольнения, так как они были утверждены судьями МУС.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможное увольнение обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана не повлияет на статус выданных при нем ордеров суда, передает агентство Возможное увольнение обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана не повлияет на статус выданных при нем ордеров суда, передает агентство Рейтер

В начале июня надзорный орган МУС , бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута, приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах. Окончательное решение по делу Хана примет Ассамблея государств-участников МУС.

"Ордера останутся в силе, даже если Хана уволят, поскольку они были утверждены судьями МУС", - говорится в сообщении.

Агентство также уточняет, что прокуратурой МУС руководят заместители Хана с тех пор, как он ушел в административный отпуск в мае 2025 года.

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что прокурор Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.