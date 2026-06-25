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Увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера - РИА Новости, 25.06.2026
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00:10 25.06.2026
Увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера

Возможное увольнение прокурора МУС Хана не повлияет на выданные при нем ордера

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда Карима Хана могут отстранить от должности.
  • Выданные при Хане ордера МУС сохранят свою силу даже в случае его увольнения, так как они были утверждены судьями МУС.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможное увольнение обвиняемого в домогательствах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана не повлияет на статус выданных при нем ордеров суда, передает агентство Рейтер.
В начале июня надзорный орган МУС, бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута, приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах. Окончательное решение по делу Хана примет Ассамблея государств-участников МУС.
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"Ордера останутся в силе, даже если Хана уволят, поскольку они были утверждены судьями МУС", - говорится в сообщении.
Агентство также уточняет, что прокуратурой МУС руководят заместители Хана с тех пор, как он ушел в административный отпуск в мае 2025 года.
В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщала, что прокурор Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
МУС в конце ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Заявление на их выдачу были поданы Ханом.
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