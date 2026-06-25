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Мурашко назвал отличие российского здравоохранения от систем других стран - РИА Новости, 25.06.2026
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21:29 25.06.2026
Мурашко назвал отличие российского здравоохранения от систем других стран

Мурашко заявил, что российская система здравоохранения постоянно меняется

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главное отличие российской системы здравоохранения от систем других стран состоит в ее постоянной трансформации, заявил Мурашко.
  • Министр отметил, что Пироговский университет является одним из ведущих в области разработки различных лекарственных препаратов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главное отличие российской системы здравоохранения от других стран состоит в ее постоянной трансформации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Я недавно читал один обзор, где сравнивали системы здравоохранения многих стран. Про российскую систему здравоохранения было написано то, что она постоянно последние годы трансформируется, модернизируется и совершенствуется. Это было отличием от других стран", - сказал Мурашко на торжественном выпускном вечере Пироговского университета.
Он также отметил, что Пироговский университет является одним из ведущих в области разработки различных лекарственных препаратов.
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