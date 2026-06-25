Мурашко назвал отличие российского здравоохранения от систем других стран

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главное отличие российской системы здравоохранения от других стран состоит в ее постоянной трансформации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также отметил, что Пироговский университет является одним из ведущих в области разработки различных лекарственных препаратов.