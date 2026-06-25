Мурашко поздравил выпускников Российского университета медицины

"Я уверен, что мне не будет стыдно перед Михаилом Альбертовичем (Мурашко - ред.), когда вы пройдете наставничество, когда вы станете врачами и заполните, прежде всего, первичную сеть нашего здравоохранения. Я очень рад, что вы прошли обучение в одном из лучших медицинских вузов страны. Именно так Михаил Альбертович сказал на столетие нашего университета", - подчеркнул ректор.