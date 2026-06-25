Мурашко поздравил выпускников Российского университета медицины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в торжественной церемонии выпускного вечера молодых специалистов Российского университета медицины Минздрава России.
- Он обратился к выпускникам с напутствием беречь и любить своих ближних и пожелал им успехов и крепкого здоровья.
- Ректор университета Олег Янушевич отметил, что многие студенты помогали врачам в период пандемии коронавируса и в период специальной военной операции.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в торжественной церемонии выпускного вечера молодых специалистов Российского университета медицины Минздрава России, передает корреспондент РИА Новости.
"Берегите и любите своих ближних, и, конечно же, ваши педагоги, наставники - это люди, которые по жизни будут за вас переживать, они будут вами гордиться… Дорогие коллеги, успехов и каждому из вас - крепкого здоровья", - сказал Мурашко, обращаясь к выпускникам.
В свою очередь, ректор университета Олег Янушевич рассказал, что многие студенты вуза помогали врачам спасать жизни в период пандемии коронавируса, а сейчас многие учащиеся помогают врачам в период специальной военной операции.
"Я уверен, что мне не будет стыдно перед Михаилом Альбертовичем (Мурашко - ред.), когда вы пройдете наставничество, когда вы станете врачами и заполните, прежде всего, первичную сеть нашего здравоохранения. Я очень рад, что вы прошли обучение в одном из лучших медицинских вузов страны. Именно так Михаил Альбертович сказал на столетие нашего университета", - подчеркнул ректор.
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