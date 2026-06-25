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Наставник будет "вести за руку" молодого врача в профессию, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.06.2026
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16:37 25.06.2026
Наставник будет "вести за руку" молодого врача в профессию, заявил Мурашко

Мурашко: выпускники медвузов после окончания учебы не останутся без поддержки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурашко сообщил, что у каждого выпускника медицинского вуза будет закреплен опытный наставник.
  • Он отметил, что врачам предстоит осваивать новые знания и навыки всю жизнь.
  • По словам Мурашко, по стране сегодня завершают обучение более 230 тысяч специалистов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов после окончания учебы не останутся без поддержки, опытный наставник будет "вести за руку" молодых специалистов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы не можем оставить вас в начале вашего пути без сопровождения, и чтобы "ангелы" сопровождали вас и в профессиональной деятельности, сейчас для вас будут работать наставники. У каждого из вас будет закреплен такой человек, имеющий опыт, конечно, чтобы вы почувствовали, что вас продолжают вести за руку. И ваши современные знания, полученные в университете за годы обучения, они также будут полезны врачам, которые работают уже на протяжении многих лет", - сказал Мурашко.
Он также отметил, что невозможно жить и работать без багажа знаний, осваивать новые знания и навыки врачу предстоит всю жизнь.
Мурашко уточнил, что всего по стране сегодня завершают обучение более 230 тысяч специалистов.
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