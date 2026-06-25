В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сестры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сестры.
- Он признал вину и рассказал, что совершил преступление из-за ссоры.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сестры, части тела которой в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, им оказался брат потерпевшей, сообщили в столичном главке СК России.
"Арестован обвиняемый в убийстве сестры на востоке Москвы ... По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину в ходе допроса, ему предъявлено обвинение.