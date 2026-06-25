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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сестры - РИА Новости, 25.06.2026
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17:42 25.06.2026 (обновлено: 17:57 25.06.2026)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сестры

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сестры на востоке города

© Фото : Столичный СК/MAXОбвиняемый в убийстве сестры на востоке Москвы
Обвиняемый в убийстве сестры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Столичный СК/MAX
Обвиняемый в убийстве сестры на востоке Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве арестовали обвиняемого в убийстве сестры.
  • Он признал вину и рассказал, что совершил преступление из-за ссоры.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сестры, части тела которой в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, им оказался брат потерпевшей, сообщили в столичном главке СК России.
В столичном главке СК ранее информировали, что мужчина подозревается в убийстве сестры, ее части тела в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, в ходе допроса он рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры.
"Арестован обвиняемый в убийстве сестры на востоке Москвы ... По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину в ходе допроса, ему предъявлено обвинение.
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