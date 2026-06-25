Суд в Москве освободил двух матерей от наказания по делу о торговле детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Перовский районный суд Москвы освободил Наталью Патоку и Юлию Логинову от наказания по делу о торговле детьми после раскаяния, признав их виновными. Они получили условные сроки по 4,5 года. Категорию тяжести статьи изменили на среднюю.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы освободил многодетных матерей Наталью Патоку и Юлию Логинову от наказания по делу о торговле детьми после их раскаяния, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кулов.

« "Патоку и Логинову суд признал виновными, дал по 4,5 года условно по совокупности, а также изменил тяжесть статьи на среднюю и освободил от наказания в связи с деятельным раскаянием по 75-й статье УК. То есть они считаются несудимыми", — сказал собеседник агентства.

В прениях сторон прокурор также просил изменить Патоке и Логиновой категорию тяжести и освободить от наказания, добавил Кулов.

Приговор вступит в силу через 15 дней, если стороны не будут его обжаловать.

В ноябре Перовский районный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Участниками процесса были Патока и ее муж, Логинова, а также суррогатные матери.

Следствие установило, что две фигурантки оставляли себе детей, рожденных женщинами, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планировали отказаться от родительских прав, а в загс предоставляли документы с ложными сведениями и регистрировали чужих новорожденных на себя.

В отношении Юлии Логиновой расследование началось после того, как стало известно, что в крови ее ребенка нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время прокурорской проверки установили, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей, рожденных в период между 2006 и 2019 годами.

Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие приемные, выяснилось, что в 2010-м Логиновой сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из более поздних детей — ее родные.

Уголовное дело возбудили по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".