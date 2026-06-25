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Суд в Москве освободил двух матерей от наказания по делу о торговле детьми - РИА Новости, 25.06.2026
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14:52 25.06.2026 (обновлено: 18:46 25.06.2026)
Суд в Москве освободил двух матерей от наказания по делу о торговле детьми

Перовский суд Москвы освободил 2 матерей от наказания по делу о торговле детьми

© РИА Новости / Максим БогодвидМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перовский районный суд Москвы освободил Наталью Патоку и Юлию Логинову от наказания по делу о торговле детьми после раскаяния, признав их виновными. Они получили условные сроки по 4,5 года. Категорию тяжести статьи изменили на среднюю.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы освободил многодетных матерей Наталью Патоку и Юлию Логинову от наказания по делу о торговле детьми после их раскаяния, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кулов.
«

"Патоку и Логинову суд признал виновными, дал по 4,5 года условно по совокупности, а также изменил тяжесть статьи на среднюю и освободил от наказания в связи с деятельным раскаянием по 75-й статье УК. То есть они считаются несудимыми", — сказал собеседник агентства.

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В прениях сторон прокурор также просил изменить Патоке и Логиновой категорию тяжести и освободить от наказания, добавил Кулов.
Приговор вступит в силу через 15 дней, если стороны не будут его обжаловать.
В ноябре Перовский районный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Участниками процесса были Патока и ее муж, Логинова, а также суррогатные матери.
Следствие установило, что две фигурантки оставляли себе детей, рожденных женщинами, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планировали отказаться от родительских прав, а в загс предоставляли документы с ложными сведениями и регистрировали чужих новорожденных на себя.
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В отношении Юлии Логиновой расследование началось после того, как стало известно, что в крови ее ребенка нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью. Во время прокурорской проверки установили, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей, рожденных в период между 2006 и 2019 годами.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие приемные, выяснилось, что в 2010-м Логиновой сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из более поздних детей — ее родные.
Уголовное дело возбудили по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".
Преображенский районный суд Москвы в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии — еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока.
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