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В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения - РИА Новости, 25.06.2026
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14:11 25.06.2026 (обновлено: 14:23 25.06.2026)
В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения

В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения из-за человека на пути

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВагон метро
Вагон метро - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вагон метро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на путях
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии (БКЛ) по часовой стрелке в Москве из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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