В Москве на БКЛ увеличили интервалы движения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на путях
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на Большой кольцевой линии (БКЛ) по часовой стрелке в Москве из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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