В Москве косметолог предстанет перед судом за смерть пациентки

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дело о гибели женщины во время процедуры липосакции, в которой обвиняется косметолог, не рассчитавшая дозу анестетика, будет направлено в московский суд, сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что 31 марта в частном центре косметологии на Новослободской улице пациентке была оказана услуга "липоредукция" с применением раствора, в состав которого входит анестетик. Фигурантка не проверила концентрацию препарата, а также не обеспечила присутствие анестезиолога и реаниматолога.