Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве косметолог предстанет перед судом за смерть пациентки перед липосакцией.
- По данным следствия, она самостоятельно изготовила раствор с анестетиком, сделала инъекцию, не проверив концентрацию препарата, и не обеспечила присутствие анестезиолога и реаниматолога.
- Женщина свою вину признала.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дело о гибели женщины во время процедуры липосакции, в которой обвиняется косметолог, не рассчитавшая дозу анестетика, будет направлено в московский суд, сообщила столичная прокуратура.
В конце марта столичный главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти пациентки частной косметологической клиники на Новослободской улице в центре Москвы. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, пациентке 1967 года рождения проводили липосакцию.
"Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении косметолога, обвиняемой по части 2 статьи 109 УК РФ... Она, самостоятельно изготовив раствор, лично произвела инъекцию раствора в область живота пациентки, что привело к гибели женщины вследствие острой интоксикации препаратом", - говорится в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что 31 марта в частном центре косметологии на Новослободской улице пациентке была оказана услуга "липоредукция" с применением раствора, в состав которого входит анестетик. Фигурантка не проверила концентрацию препарата, а также не обеспечила присутствие анестезиолога и реаниматолога.
Добавляется, что вину косметолог признала, уголовное дело будет направлено в суд.