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В Москве появилось общественное пространство на территории "Сколково" - РИА Новости, 25.06.2026
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В Москве появилось общественное пространство на территории "Сколково"

В Москве появилось общественное пространство на территории центра "Сколково"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новое общественное пространство на территории инновационного центра «Сколково» в Москве.
  • Площадь нового пространства составила порядка трех гектаров, и главной задачей было сделать его удобным для отдыха и занятий спортом.
  • В рамках проекта были проведены работы по благоустройству, включая укладку бетонной плитки, установку фонарей, создание спортивной зоны, монтаж систем видеонаблюдения и озеленение территории.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новое общественное пространство на территории инновационного центра "Сколково" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершили работы по созданию нового общественного пространства на территории инновационного центра "с", его площадь составила порядка трех гектаров. Главной задачей было добавить функциональности этому месту, сделать его удобным для отдыха и занятий спортом", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 1,6 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили водосточные сети.
"Пешеходную зону около корпусов замостили бетонной плиткой, для качественного освещения установили более 70 выполненных в современном дизайне фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. На территории оборудовали зону для воркаута площадью 70 квадратных метров и футбольно-баскетбольную площадку. Смонтировали системы видеонаблюдения", - добавил он.
По словам заммэра, особенностью пространства стали декоративные подпорные стенки вдоль корпусов - их оштукатурили, покрасили в белый цвет и расписали в технике граффити.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ обустроили газон и высадили 165 крупных деревьев.
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