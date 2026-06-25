Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с четверга по субботу ожидается осенняя погода.
- Температура поднимется не выше плюс 20 градусов, пройдут небольшие кратковременные дожди.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Осенняя погода ожидается в Москве с четверга по субботу, пройдут небольшие дожди, температура поднимется не выше плюс 20 градусов, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа - небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос, ожидаются ли дождливые дни в ближайшее время в Москве.
Он отметил, что максимальная дневная температура составит плюс 18 - плюс 20 градусов, ночная - около плюс 10 - плюс 12 градусов. Днем небольшие кратковременные дожди, за счет развития дневной конвекции.