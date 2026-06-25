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Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы - РИА Новости, 25.06.2026
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Твой бизнес
 
07:20 25.06.2026
Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы

Кирилл Пуртов: на западе Москвы выставили на торги два помещения для бизнеса

© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеДва помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы
Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Два помещения для бизнеса выставили на торги на западе Москвы
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Два помещения для бизнеса выставили на открытые торги на западе столицы — в районах Филевский Парк и Фили-Давыдково, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Западный административный округ считается одним из наиболее престижных столичных округов, и коммерческая недвижимость здесь — ликвидный актив. Приобрести помещение для бизнеса в ЗАО можно на городских торгах. Например, два объекта свободного назначения представлены сейчас на Филевском бульваре и Малой Филевской улице", – сказал Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.

Он уточнил, что помещения находятся на первых этажах многоквартирных домов и имеют отдельные входы, что способствует привлечению клиентов. Площадь составляет 92 квадратных метра и 155,8 квадратного метра, объекты подходят для открытия кафе, магазинов, центров услуг в сфере красоты и здоровья.

Помещения расположены по адресам: Филевский бульвар, дом 24, корпус 2 и Малая Филевская улица, дом 22. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества и подведомственное ему казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Заявочные кампании завершатся 30 июня и 6 июля. Торги пройдут 9 и 14 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал столицы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
 
Твой бизнесМоскваТвой бизнес – новостиТоргиРосэлторгКирилл Пуртов
 
 
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