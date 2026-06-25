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Биолог рассказал, когда на курортах начинается цветение моря - РИА Новости, 25.06.2026
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08:37 25.06.2026
Биолог рассказал, когда на курортах начинается цветение моря

Биолог Федоров: цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль — август.
  • Цветение моря начинается при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше и представляет собой период массового размножения фитопланктона и цианобактерий.
  • Эксперт рекомендует купаться утром, когда вода еще не прогрета, и после купания обязательно принимать душ с мылом.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль–август, а начинается оно при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Для Черного моря (Сочи, Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря - июль–август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом". Для Балтийского моря также характерен период с июля по август - в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека", - пояснил биолог.
Цветение моря - это период массового размножения фитопланктона (водорослей) и цианобактерий, который наиболее опасен для аллергиков, отметил он.
"Очень важно купаться утром, если море цветет, так как в раннее время суток солнце еще не успело прогреть воду до максимума, и водоросли еще не выделили наибольшее количество токсинов", - рассказал Федоров.
Эксперт добавил, что после купания нужно обязательно принять душ с мылом и тщательно просушить кожу.
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ОбществоБалтийское мореЧерное мореСочиФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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