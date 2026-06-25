Биолог рассказал, когда на курортах начинается цветение моря

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

Краткий пересказ от РИА ИИ Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль — август.

Цветение моря начинается при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше и представляет собой период массового размножения фитопланктона и цианобактерий.

Эксперт рекомендует купаться утром, когда вода еще не прогрета, и после купания обязательно принимать душ с мылом.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цветение моря на черноморских курортах длится с июня по октябрь, на Азовском и Балтийском морях пик приходится на июль–август, а начинается оно при прогреве воды до плюс 20 градусов и выше, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Для Черного моря Сочи , Анапа, Крым) характерен период с июня по октябрь, для Азовского моря - июль–август, так как именно в это время вода цветет очень сильно и становится "гороховым супом". Для Балтийского моря также характерен период с июля по август - в эти месяцы активнее всего размножаются цианобактерии, которые иногда бывают токсичными для человека", - пояснил биолог.

Цветение моря - это период массового размножения фитопланктона (водорослей) и цианобактерий, который наиболее опасен для аллергиков, отметил он.

"Очень важно купаться утром, если море цветет, так как в раннее время суток солнце еще не успело прогреть воду до максимума, и водоросли еще не выделили наибольшее количество токсинов", - рассказал Федоров.