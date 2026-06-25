ВКС России уничтожили насыпную переправу через Северский Донец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.
- Уничтожение переправы подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки", - говорится в сообщении.
В результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.
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