ВКС России уничтожили насыпную переправу через Северский Донец

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, сообщает в четверг Минобороны РФ.

В результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.