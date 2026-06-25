ВС России поразили места хранения и запуска БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 149 районах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18