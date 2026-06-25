ВС России "Геранями" поразили заправки в Николаевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных беспилотников «Герань-2» поразили автозаправочные станции в Николаевской области.
- Высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры могут нарушить транспортную логистику ВСУ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с соответствующими кадрами.
Отмечается, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ.
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