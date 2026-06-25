Минцифры попросило ФАС проверить исполнение Apple законодательства России

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры РФ попросило ФАС проверить исполнение антимонопольного законодательства РФ американской компанией Apple.

Из App Store пропали сервисы, принадлежащие VK, в том числе само приложение VK.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минцифры РФ попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно проверить исполнение антимонопольного законодательства РФ американской компанией Apple, а именно на предмет удаления приложений VK из App Store и невыполнение прямых требований законодательства РФ в том числе по предустановке российского магазина приложений на своих устройствах, заявили в ведомстве.

"Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий", - сообщили в ведомстве.

"Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ", - заверили там.

В ведомстве также отметили, что сама компания "не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах".

"Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты", - прокомментировали там.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.

В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".