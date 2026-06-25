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Минцифры попросило ФАС проверить исполнение Apple законодательства России - РИА Новости, 25.06.2026
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14:03 25.06.2026
Минцифры попросило ФАС проверить исполнение Apple законодательства России

Минцифры попросило ФАС проверить исполнение Apple законодательства РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры РФ попросило ФАС проверить исполнение антимонопольного законодательства РФ американской компанией Apple.
  • Из App Store пропали сервисы, принадлежащие VK, в том числе само приложение VK.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минцифры РФ попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно проверить исполнение антимонопольного законодательства РФ американской компанией Apple, а именно на предмет удаления приложений VK из App Store и невыполнение прямых требований законодательства РФ в том числе по предустановке российского магазина приложений на своих устройствах, заявили в ведомстве.
"Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий", - сообщили в ведомстве.
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"Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ", - заверили там.
В ведомстве также отметили, что сама компания "не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах".
"Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты", - прокомментировали там.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.
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