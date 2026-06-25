Рейтинг@Mail.ru
Минфин cпрогнозировал переход всех российских компаний на использование ИИ - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 25.06.2026
Минфин cпрогнозировал переход всех российских компаний на использование ИИ

Минфин: доля российских компаний, использующих ИИ, скоро вырастет до 100%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов
Табличка на здании Министерства финансов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля российских компаний, использующих искусственный интеллект, уже превышает 70%.
  • Замминистра финансов России Иван Чебесков прогнозирует, что в скором времени эта доля достигнет 100%.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доля российских компаний, использующих искусственный интеллект (ИИ), уже превышает 70%, и скоро она вырастет до 100%, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в рамках пленарной сессии годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Нужны элементы суверенитета. Мы понимаем, что технологические решения нужны. А сейчас, напомню, в Российской Федерации уже более 70% компаний используют искусственный интеллект в своей ежедневной работе. И я думаю, что в скором времени эта цифра достигнет 100%", - сказал он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россияне стали меньше верить, что ИИ полностью заменит их на работе
Вчера, 05:19
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала