Минфин cпрогнозировал переход всех российских компаний на использование ИИ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доля российских компаний, использующих искусственный интеллект (ИИ), уже превышает 70%, и скоро она вырастет до 100%, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в рамках пленарной сессии годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Нужны элементы суверенитета. Мы понимаем, что технологические решения нужны. А сейчас, напомню, в Российской Федерации уже более 70% компаний используют искусственный интеллект в своей ежедневной работе. И я думаю, что в скором времени эта цифра достигнет 100%", - сказал он.