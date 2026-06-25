МИД: Румынии стоило бы спросить у Молдавии, хочет ли она быть поглощена

Краткий пересказ от РИА ИИ Нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении Румынии и Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жителей Молдавии игнорируют и их мнение не учитывается.

Она подчеркнула, что объединение должно предполагать взаимное стремление и проведение плебисцита среди народов обеих стран.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Властям Румынии, которые недавно одобрили законопроект об "объединении" с Молдавией, стоило бы спросить мнение жителей Молдавии, хотят ли те быть "поглощенными" Румынией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя в ходе брифинга решение нижней палаты румынского парламента, который одобрил законопроект об объединении Румынии Молдавии , она обратила внимание, что речь идет не об "объединении", а о поглощении и аннексии.

"Характерно, что мнение жителей Молдавии - как обычно - открыто игнорируется. А ведь стоило бы для начала поинтересоваться у них, хотят ли они вообще этого пресловутого объединения, а по сути поглощения", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что румынские политические круги на протяжении долгого времени бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, а также указала, что данный шаг "вряд ли поможет вывести из тупика приднестровский вопрос".