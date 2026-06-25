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МИД: Румынии стоило бы спросить у Молдавии, хочет ли она быть поглощена - РИА Новости, 25.06.2026
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18:02 25.06.2026
МИД: Румынии стоило бы спросить у Молдавии, хочет ли она быть поглощена

МИД: Румынии стоило спросить у жителей Молдавии, хотят ли они быть поглощенными

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении Румынии и Молдавии.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жителей Молдавии игнорируют и их мнение не учитывается.
  • Она подчеркнула, что объединение должно предполагать взаимное стремление и проведение плебисцита среди народов обеих стран.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Властям Румынии, которые недавно одобрили законопроект об "объединении" с Молдавией, стоило бы спросить мнение жителей Молдавии, хотят ли те быть "поглощенными" Румынией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя в ходе брифинга решение нижней палаты румынского парламента, который одобрил законопроект об объединении Румынии и Молдавии, она обратила внимание, что речь идет не об "объединении", а о поглощении и аннексии.
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"Характерно, что мнение жителей Молдавии - как обычно - открыто игнорируется. А ведь стоило бы для начала поинтересоваться у них, хотят ли они вообще этого пресловутого объединения, а по сути поглощения", - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что румынские политические круги на протяжении долгого времени бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, а также указала, что данный шаг "вряд ли поможет вывести из тупика приднестровский вопрос".
"Какое же это "объединение"? Объединение предполагает взаимное стремление и, самое главное, наверное, плебисцит, наверное, уточнение у народов стран, как с этим быть, что люди хотят, на что они готовы дать согласие. Вот что такое "объединение". А когда речь идет о поглощении - так и надо называть", - отметила Захарова.
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В миреМолдавияРумынияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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