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В МИД сомневаются в улучшении отношений Москвы и Лондона с новым премьером - РИА Новости, 25.06.2026
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18:00 25.06.2026
В МИД сомневаются в улучшении отношений Москвы и Лондона с новым премьером

Захарова: Россия не ожидает улучшения отношений с Британией с новым премьером

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России сомневаются в улучшении двусторонних отношений Москвы и Лондона с приходом нового премьера Британии.
  • Захарова считает, что проблема ухудшения отношений заключается в антироссийском консенсусе в правящем истеблишменте Британии, который опирается на многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона.
  • Представитель МИД подчеркнула, что отказ от агрессивной риторики и выведение двусторонних отношений из пике будет в интересах обеих стран.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России сомневаются, что с приходом нового премьера Британии двусторонние отношения Москвы и Лондона смогут улучшиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявление Стармера, что он покидает пост лидера правящей в стране Лейбористской партии и уйдет в отставку с поста премьер-министра не стало для нас неожиданностью, в том числе потому, что так сейчас работает британская политическая машина", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, в связи с предстоящей сменой главы британского кабмина "положительных изменений в двусторонних отношениях, честно говоря, мы не ожидаем".
"И дело не в позиции Москвы. Проблема в том, что нынешний враждебный курс Британии обусловлен антироссийским консенсусом в правящем истеблишменте, который опирается на, по сути, многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона", - считает официальный представитель МИД.
Захарова добавила, что кто бы ни сменил Стармера, это определенно будет представитель тех же, что и ранее, партийных кругов, представляющий интересы британского ВПК и финансовых элит.
"Слабо верится, что следующему премьеру Британии удастся переломить ситуацию, побороть внешние и внутренние разрушительные силы. Мы, конечно, будем надеяться, но не впустую, а исходя из анализа конкретных шагов, на проявление новым обитателем Даунинг-стрит мудрости, смелости, внутренней силы. Наверное, у него будет шанс начать все с чистого листа, если ему позволят", - отметила она.
"Отказ от агрессивной риторики, поиска врага там, где его точно нет, растрата ресурсов на конфронтацию - все это было бы в интересах британцев. Выведение наших двусторонних отношений из пике позволит всем отойти от опасной черты, пересекать которую нельзя", - заключила официальный представитель МИД Росиии.
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