В МИД сомневаются в улучшении отношений Москвы и Лондона с новым премьером

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России сомневаются в улучшении двусторонних отношений Москвы и Лондона с приходом нового премьера Британии.

Захарова считает, что проблема ухудшения отношений заключается в антироссийском консенсусе в правящем истеблишменте Британии, который опирается на многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона.

Представитель МИД подчеркнула, что отказ от агрессивной риторики и выведение двусторонних отношений из пике будет в интересах обеих стран.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России сомневаются, что с приходом нового премьера Британии двусторонние отношения Москвы и Лондона смогут улучшиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление Стармера, что он покидает пост лидера правящей в стране Лейбористской партии и уйдет в отставку с поста премьер-министра не стало для нас неожиданностью, в том числе потому, что так сейчас работает британская политическая машина", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в связи с предстоящей сменой главы британского кабмина "положительных изменений в двусторонних отношениях, честно говоря, мы не ожидаем".

"И дело не в позиции Москвы . Проблема в том, что нынешний враждебный курс Британии обусловлен антироссийским консенсусом в правящем истеблишменте, который опирается на, по сути, многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона", - считает официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что кто бы ни сменил Стармера, это определенно будет представитель тех же, что и ранее, партийных кругов, представляющий интересы британского ВПК и финансовых элит.

"Слабо верится, что следующему премьеру Британии удастся переломить ситуацию, побороть внешние и внутренние разрушительные силы. Мы, конечно, будем надеяться, но не впустую, а исходя из анализа конкретных шагов, на проявление новым обитателем Даунинг-стрит мудрости, смелости, внутренней силы. Наверное, у него будет шанс начать все с чистого листа, если ему позволят", - отметила она.