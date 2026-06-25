В МИД рассказали, от чего будут зависить перспективы диалога с Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспективы диалога с Европой зависят от готовности европейцев уважать интересы Москвы.
- Готовность европейцев уважать интересы Москвы должна подтверждаться конкретными делами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перспективы диалога с Европой будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев уважать интересы Москвы, это должно подтверждаться делами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Перспективы диалога - с кем бы этот диалог ни велся - будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев и их способности уважать наши легитимные интересы. Это должно подтверждаться конкретными делами, в первую очередь", - сказала Захарова на брифинге.