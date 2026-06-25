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В МИД рассказали, от чего будут зависить перспективы диалога с Европой - РИА Новости, 25.06.2026
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17:41 25.06.2026 (обновлено: 17:50 25.06.2026)
В МИД рассказали, от чего будут зависить перспективы диалога с Европой

МИД: перспективы диалога будут зависеть от готовности Европы уважать Россию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспективы диалога с Европой зависят от готовности европейцев уважать интересы Москвы.
  • Готовность европейцев уважать интересы Москвы должна подтверждаться конкретными делами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перспективы диалога с Европой будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев уважать интересы Москвы, это должно подтверждаться делами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Перспективы диалога - с кем бы этот диалог ни велся - будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев и их способности уважать наши легитимные интересы. Это должно подтверждаться конкретными делами, в первую очередь", - сказала Захарова на брифинге.
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