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В МИД прокомментировали ситуацию с переговорщиком от ЕС - РИА Новости, 25.06.2026
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17:39 25.06.2026 (обновлено: 18:22 25.06.2026)
В МИД прокомментировали ситуацию с переговорщиком от ЕС

МИД: России важна суть европейской позиции по переговорам, а не персоналии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Россией.
  • Для России важнее суть европейской позиции, а не конкретные персоналии и процедуры их подбора.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока в ЕС все ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры некого возможного переговорщика, отжимания себе места за столом переговоров или под столом переговоров. Для нас важнее сама суть европейской позиции, а не конкретные персоналии, процедуры их подбора", - сказала она на брифинге в четверг.
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"То, что мы сейчас наблюдаем - это попытка есовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых есовцев, типа Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса, но все же куда-нибудь да себя ввинтить. Где они, видимо, надеются качественно и количественно усилить позиции - нет, не свои, а киевского режима и диктовать нам условия мира с позиции силы", - подчеркнула Захарова.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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