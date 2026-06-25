МИД: Россия не раз предупреждала США о последствиях передачи Киеву помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву военной продукции может повлечь за собой непредсказуемые последствия для международной безопасности.
- РФ неоднократно уведомляла американскую сторону о своей позиции в отношении военной помощи Украине и поставок летальных вооружений.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва в контактах с Вашингтоном отмечает, что передача Киеву военной продукции может повлечь за собой непредсказуемые последствия для международной безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия передаче разведанных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрацией", - сказала она в четверг.
"В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. Акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель", - подчеркнула Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.