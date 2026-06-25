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Россия пытается вернуться свою дипсобственность в США, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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17:18 25.06.2026 (обновлено: 17:33 25.06.2026)
Россия пытается вернуться свою дипсобственность в США, заявили в МИД

МИД: Москва предпринимает усилия по возвращению своей дипсобственности в США

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности в США.
  • Вопрос о возврате конфискованной собственности постоянно ставится перед американской стороной на различных уровнях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва прилагает усилия по возвращению своей дипломатической собственности в США, эта тема серьезно и жестко ставится в диалоге с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МИД России продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что речь идет не просто об объектах недвижимости, а об объектах государственной собственности, которые, несмотря на свой дипломатический статус, были захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 года.
"Вопрос о возврате нашей конфискованной собственности постоянно и жестко ставится перед американской стороной на различных уровнях", - уточнила она.
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