Россия пытается вернуться свою дипсобственность в США, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности в США.
- Вопрос о возврате конфискованной собственности постоянно ставится перед американской стороной на различных уровнях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва прилагает усилия по возвращению своей дипломатической собственности в США, эта тема серьезно и жестко ставится в диалоге с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что речь идет не просто об объектах недвижимости, а об объектах государственной собственности, которые, несмотря на свой дипломатический статус, были захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 года.
"Вопрос о возврате нашей конфискованной собственности постоянно и жестко ставится перед американской стороной на различных уровнях", - уточнила она.