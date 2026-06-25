Россия пытается вернуться свою дипсобственность в США, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва прилагает усилия по возвращению своей дипломатической собственности в США, эта тема серьезно и жестко ставится в диалоге с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет не просто об объектах недвижимости, а об объектах государственной собственности, которые, несмотря на свой дипломатический статус, были захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 года.