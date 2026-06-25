Результаты встречи на Аляске остаются нереализованными, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.