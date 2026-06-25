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Результаты встречи на Аляске остаются нереализованными, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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17:16 25.06.2026 (обновлено: 23:27 25.06.2026)
Результаты встречи на Аляске остаются нереализованными, заявили в МИД

МИД: результаты встречи на Аляске остаются нереализованными

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о "дрейфе" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, которые пока остаются нереализованными.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва, к сожалению, констатирует определенный "дрейф" одной из сторон от результатов встречи на Аляске, они пока остаются нереализованными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, констатируем определенный "дрейф" одной из сторон от конструктивных результатов той встречи (на Аляске - ред.), которые пока по сути остаются нереализованными", - сказала Захарова на брифинге.
Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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В миреАляскаРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинДональд ТрампМосква
 
 
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