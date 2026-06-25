МИД прокомментировал блокировку российских приложений в App Store

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с удалением в AppStore российских приложений говорит о том, что можно "ставить крест" на цифровых свободах, о которых так любят рассуждать в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом AppStore поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.