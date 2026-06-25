МИД прокомментировал блокировку российских приложений в App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удаление российских приложений из App Store говорит о том, что можно "ставить крест" на цифровых свободах, о которых любят рассуждать в США, заявила Захарова.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с удалением в AppStore российских приложений говорит о том, что можно "ставить крест" на цифровых свободах, о которых так любят рассуждать в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми.
"Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций", - сказала Захарова на брифинге.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом AppStore поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.