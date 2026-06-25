МИД: Аpp Store заблокировал российские приложения без предупреждений

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store произошло без предупреждений, Москва не получала претензий ни по каким каналам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.