МИД: Аpp Store заблокировал российские приложения без предупреждений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удаление приложений VK из App Store произошло без предупреждений и в одностороннем порядке.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что удаление приложений VK поднимает вопрос о надежности App Store, и сообщил о намерении российских ведомств связаться с Apple для получения разъяснений.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store произошло без предупреждений, Москва не получала претензий ни по каким каналам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения, все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.