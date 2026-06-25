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Белоруссия предложила Киеву упрощенный переезд через границу для сбора ягод - РИА Новости, 25.06.2026
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16:10 25.06.2026 (обновлено: 16:49 25.06.2026)
Белоруссия предложила Киеву упрощенный переезд через границу для сбора ягод

Белоруссия предложила Украине упрощенный въезд для сбора ягод

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии передал Украине ноту с предложением организовать упрощенный пропуск в Белоруссию для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов.
  • Упрощенное пересечение границы планируется организовать через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».
  • Пресс-секретарь белорусского МИД подчеркнул, что это предложение направлено на сохранение привычного уклада жизни без возведения искусственных барьеров и является нормальной практикой добрососедских отношений.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии передал временному поверенному в делах Украины в республике Ивану Новицкому ноту с предложением организовать упрощенный пропуск в Белоруссию для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Белорусской стороной принимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Республику Беларусь для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов на нашей территории... Нота с соответствующими предложениями сегодня передана временному поверенному в делах Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому в МИД Беларуси", - сказал Варанков.
Он отметил, что государственный пограничный комитет республики готов организовать упрощенное пересечение границы через три участка пропуска: "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". "Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области, смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что это не политический жест, а рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье.
"Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны. Убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений", - заключил Варанков.
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