Белоруссия предложила Киеву упрощенный переезд через границу для сбора ягод

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Белоруссии передал Украине ноту с предложением организовать упрощенный пропуск в Белоруссию для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов.

Упрощенное пересечение границы планируется организовать через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».

Пресс-секретарь белорусского МИД подчеркнул, что это предложение направлено на сохранение привычного уклада жизни без возведения искусственных барьеров и является нормальной практикой добрососедских отношений.

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии передал временному поверенному в делах Украины в республике Ивану Новицкому ноту с предложением организовать упрощенный пропуск в Белоруссию для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

"Белорусской стороной принимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Республику Беларусь для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов на нашей территории... Нота с соответствующими предложениями сегодня передана временному поверенному в делах Украины в Республике Беларусь Ивану Новицкому в МИД Беларуси", - сказал Варанков.

Он отметил, что государственный пограничный комитет республики готов организовать упрощенное пересечение границы через три участка пропуска: "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". "Речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области , смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне", - добавил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что это не политический жест, а рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье.