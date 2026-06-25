Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.
- По словам Захаровой, заявления Киева о скорой «перемоге» направлены на получение новой помощи от Запада.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев заявлениями о скорой "перемоге" хочет спровоцировать Россию на эскалацию конфликта, получить новую помощь Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киев же, распространяя небылицы о своей скорой "перемоге" и стремясь заставить союзников в нее поверить, добивается одного - спровоцировать нас на эскалацию конфликта, заполучить новые транши военной и финансовой помощи Запада", - сказала Захарова на брифинге.