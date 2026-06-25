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МИД: Киев заявлениями о якобы скорой победе хочет спровоцировать Россию - РИА Новости, 25.06.2026
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15:45 25.06.2026 (обновлено: 15:55 25.06.2026)
МИД: Киев заявлениями о якобы скорой победе хочет спровоцировать Россию

МИД: Киев делает заявления о якобы скорой победе ради помощи Запала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стремится спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.
  • По словам Захаровой, заявления Киева о скорой «перемоге» направлены на получение новой помощи от Запада.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Киев заявлениями о скорой "перемоге" хочет спровоцировать Россию на эскалацию конфликта, получить новую помощь Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киев же, распространяя небылицы о своей скорой "перемоге" и стремясь заставить союзников в нее поверить, добивается одного - спровоцировать нас на эскалацию конфликта, заполучить новые транши военной и финансовой помощи Запада", - сказала Захарова на брифинге.
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