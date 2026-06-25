В МИД назвали Европу главным препятствием к миру на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине.
- Она отметила, что страны Европы активно вкладываются в "накачку Киева оружием".
- По словам Захаровой, европейские страны позиционируют себя в качестве стратегического тыла Украины.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине, страны активно вкладываются в накачку Киева оружием, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Анонсированные суммы так называемых пожертвований на продолжение кровавой агрессии против мирных граждан служат еще одним убедительным свидетельством того, что сегодня Европа, Западая Европа, стала главным препятствием на пути к миру. В оруэлловском восприятии европейцев война - это и есть как бы путь к миру" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Поэтому они активно вкладываются в военную накачку режима (Владимира - ред.) Зеленского и позиционируют себя в качестве его стратегического тыла, не оставляя попыток нанести нашей стране, как они там говорят, стратегическое поражение или на поле боя. Только делают они это руками и жизнями граждан Украины", - добавила Захарова.