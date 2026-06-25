МИД: Россия сожалеет, что Южная Корея поддерживает антироссийские заявления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
- На встрече было выражено сожаление, что Южная Корея публично солидаризуется с антироссийскими выпадами ЕС, несмотря на заявления о желании нормализовать отношения с Россией.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что Южная Корея вопреки заявлениям о желании нормализовать отношения с Россией, публично солидаризуется с антироссийскими выпадами ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны было выражено сожаление в связи с тем, что руководство РК, вопреки неоднократным заявлениям о заинтересованности в нормализации двусторонних отношений с Москвой, публично солидаризуется с антироссийскими выпадами своих западных партнеров, включая Евросоюз", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.