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МИД: Россия сожалеет, что Южная Корея поддерживает антироссийские заявления - РИА Новости, 25.06.2026
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15:22 25.06.2026
МИД: Россия сожалеет, что Южная Корея поддерживает антироссийские заявления

МИД: Россия сожалеет, что Южная Корея поддерживает антироссийские заявления ЕС

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
  • На встрече было выражено сожаление, что Южная Корея публично солидаризуется с антироссийскими выпадами ЕС, несмотря на заявления о желании нормализовать отношения с Россией.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что Южная Корея вопреки заявлениям о желании нормализовать отношения с Россией, публично солидаризуется с антироссийскими выпадами ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.
В четверг в Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"С российской стороны было выражено сожаление в связи с тем, что руководство РК, вопреки неоднократным заявлениям о заинтересованности в нормализации двусторонних отношений с Москвой, публично солидаризуется с антироссийскими выпадами своих западных партнеров, включая Евросоюз", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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