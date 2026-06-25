Москва прорабатывает вопрос оказания гумпомощи Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям", - сказала она.
Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.