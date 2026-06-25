Москва прорабатывает вопрос оказания гумпомощи Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям", - сказала она.

Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.

Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.