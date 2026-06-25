Москва озабочена военной активностью Сеула у границ КНДР, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва озабочена военной активностью Южной Кореи и США вблизи границ КНДР, это провоцирует рост напряженности на полуострове и в регионе, говорится в сообщении МИД РФ.

"До южнокорейской стороны также была доведена озабоченность по поводу непрекращающейся конфронтационной военной активности РК и США вблизи границ Корейской Народно-Демократической Республики, что провоцирует дальнейший рост напряженности на полуострове и в субрегионе в целом", - говорится в сообщении по итогам встречи.