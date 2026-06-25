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Москва озабочена военной активностью Сеула у границ КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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15:13 25.06.2026 (обновлено: 15:20 25.06.2026)
Москва озабочена военной активностью Сеула у границ КНДР, заявили в МИД

МИД: Россия озабочена военной активностью Сеула и Вашингтона у границ КНДР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва озабочена военной активностью Южной Кореи и США вблизи границ КНДР, это провоцирует рост напряженности на полуострове и в регионе, говорится в сообщении МИД РФ.
В четверг в Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"До южнокорейской стороны также была доведена озабоченность по поводу непрекращающейся конфронтационной военной активности РК и США вблизи границ Корейской Народно-Демократической Республики, что провоцирует дальнейший рост напряженности на полуострове и в субрегионе в целом", - говорится в сообщении по итогам встречи.
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