Мерц пообещал помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

Газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщила, что Германия может направить в Венесуэлу до шести транспортных самолетов A400M. Солдаты бундесвера (ВС ФРГ) также готовятся к выполнению возможной гуманитарной миссии.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения в результате мощного землетрясения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.