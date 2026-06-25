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Мерц пообещал помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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14:22 25.06.2026 (обновлено: 14:23 25.06.2026)
Мерц пообещал помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

Мерц: Германия окажет помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения

© AP Photo / Marius BurgelmanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия окажет помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • ФРГ может направить в Венесуэлу до шести транспортных самолетов A400M, а солдаты бундесвера готовятся к возможной гуманитарной миссии.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Германия окажет помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Германия стоит на стороне Венесуэлы и окажет ей помощь", - написал канцлер в соцсети X.
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Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на своем аккаунте в X также выразил солидарность с венесуэльским народом и готовность поддержать его.
Газета Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщила, что Германия может направить в Венесуэлу до шести транспортных самолетов A400M. Солдаты бундесвера (ВС ФРГ) также готовятся к выполнению возможной гуманитарной миссии.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения в результате мощного землетрясения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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