Рейтинг@Mail.ru
В МЭР объяснили, зачем нужен лимит часов при платформенной занятости - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 25.06.2026
В МЭР объяснили, зачем нужен лимит часов при платформенной занятости

В МЭР объяснили, зачем нужен лимит в 60 часов работы при платформенной занятости

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
Перейти в медиабанк
Работа за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.
  • Операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов: если исполнитель работает более 60 часов в месяц для одного заказчика в течение шести месяцев подряд, платформа должна приостановить прием и выдачу заказов в этой паре.
  • Компании по-прежнему могут пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей для выполнения разовых заказов, не носящих постоянного характера.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Платформенная экономика открывает возможности для гибкой занятости, одновременно повышая риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, именно поэтому необходимы четкие критерии по разграничению платформенной занятости с трудовыми отношениями, сообщили в министерстве экономического развития РФ.
Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ
22 июня, 10:01
Как пояснили в Минэкономразвития, теперь операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов каждым исполнителем для каждого отдельного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре. При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается.
"(Закон о платформенной экономике - ред.) разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск: компании могут полностью перевести штат сотрудников в самозанятых, сохранив при этом контроль, график и постоянный характер работы. Таким образом, повышается риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми", - пояснили в министерстве.
Там подчеркнули, что введенный лимит не запрещает компаниям пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Наоборот, легитимные разовые заказы, не носящие постоянного характера, остаются полностью допустимыми.
"Речь идет о ситуациях, когда заказчик систематически привлекает одного и того же исполнителя на полный рабочий день, диктует график, контролирует процесс и предоставляет средства производства, то есть создает все признаки трудовых отношений, но оформляет их как гражданско-правовой договор", - указали в министерстве.
Операторам цифровых платформ предстоит адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчета отработанных часов и блокировки при превышении лимита.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Правительство утвердило, кого считать ИП в рамках платформенной занятости
24 июня, 11:35
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала