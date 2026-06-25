В МЭР объяснили, зачем нужен лимит часов при платформенной занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.

Операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов: если исполнитель работает более 60 часов в месяц для одного заказчика в течение шести месяцев подряд, платформа должна приостановить прием и выдачу заказов в этой паре.

Компании по-прежнему могут пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей для выполнения разовых заказов, не носящих постоянного характера.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Платформенная экономика открывает возможности для гибкой занятости, одновременно повышая риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, именно поэтому необходимы четкие критерии по разграничению платформенной занятости с трудовыми отношениями, сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости.

Как пояснили в Минэкономразвития, теперь операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов каждым исполнителем для каждого отдельного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре. При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается.

"(Закон о платформенной экономике - ред.) разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск: компании могут полностью перевести штат сотрудников в самозанятых, сохранив при этом контроль, график и постоянный характер работы. Таким образом, повышается риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми", - пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что введенный лимит не запрещает компаниям пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Наоборот, легитимные разовые заказы, не носящие постоянного характера, остаются полностью допустимыми.

"Речь идет о ситуациях, когда заказчик систематически привлекает одного и того же исполнителя на полный рабочий день, диктует график, контролирует процесс и предоставляет средства производства, то есть создает все признаки трудовых отношений, но оформляет их как гражданско-правовой договор", - указали в министерстве.