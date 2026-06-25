Медведев ознакомился с ходом реставрационных работ в Павловске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев посетил Павловск и провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.
- План мероприятий рассчитан на период до 2032 года, основной объем ремонтно-реставрационных работ пройдет до 2029 года и включает 38 позиций, разделенных на три блока.
- Ремонт и реставрация объектов ведутся в том числе за счет использования небюджетных источников.
ПАВЛОВСК, 25 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев ознакомился с ходом реставрации павильонов на территории музея-заповедника, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг зампред Совбеза посетил Павловск, где провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.
"Сегодня обсудим, как выполняется план основных мероприятий в преддверии юбилея", - сказал Медведев, открывая заседание.
Медведев отметил, что план рассчитан на период до 2032 года, однако основной объем ремонтно-реставрационных работ пройдет до 2029 года.
"Часть поставленных задач уже выполнена. Ряд крупных объектов отреставрирован, на некоторых работы близки к окончанию. Мы вот сейчас тоже осмотрели два объекта – "Храм Дружбы" и "Старое Шале", - рассказал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что ремонт и реставрация объектов ведутся в том числе за счет использования небюджетных источников.
"Хочу поблагодарить всех, кто в этом процессе участвует", - добавил он.
Медведев также указал, что план состоит из 38 позиций, разделенных на три блока: ремонтно-реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля, культурно-просветительские мероприятия, а также публикация юбилейных изданий.
"Наша задача остается неизменной - вернуть Павловскому ансамблю уникальный облик и сделать его центром притяжения для миллионов людей. Он, собственно, таким и является сейчас, и в общем-то я неоднократно вспоминал – был таким и 50 лет назад, но тем не менее все-таки любой уникальный музейный комплекс требует реставрации", - сказал Медведев.
При этом, как подчеркнул зампред Совбеза, Павловск и сейчас остается открытым для гостей, музейно-просветительская работа здесь не прерывается.
"Давайте поделимся ощущениями, как идет реализация плана. Обратим внимание на те проблемы, которые при необходимости еще нужно включить в план", - сказал Медведев.
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX веков, – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО.