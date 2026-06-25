Медведев ознакомился с ходом реставрационных работ в Павловске

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время посещения павильона "Старое шале" Государственного музея-заповедника "Павловск" в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время посещения павильона "Старое шале" Государственного музея-заповедника "Павловск" в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев посетил Павловск и провел заседание оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

План мероприятий рассчитан на период до 2032 года, основной объем ремонтно-реставрационных работ пройдет до 2029 года и включает 38 позиций, разделенных на три блока.

Ремонт и реставрация объектов ведутся в том числе за счет использования небюджетных источников.

ПАВЛОВСК, 25 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев ознакомился с ходом реставрации павильонов на территории музея-заповедника, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг зампред Совбеза посетил Павловск , где провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

"Сегодня обсудим, как выполняется план основных мероприятий в преддверии юбилея", - сказал Медведев , открывая заседание.

Медведев отметил, что план рассчитан на период до 2032 года, однако основной объем ремонтно-реставрационных работ пройдет до 2029 года.

"Часть поставленных задач уже выполнена. Ряд крупных объектов отреставрирован, на некоторых работы близки к окончанию. Мы вот сейчас тоже осмотрели два объекта – "Храм Дружбы" и "Старое Шале", - рассказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что ремонт и реставрация объектов ведутся в том числе за счет использования небюджетных источников.

"Хочу поблагодарить всех, кто в этом процессе участвует", - добавил он.

Медведев также указал, что план состоит из 38 позиций, разделенных на три блока: ремонтно-реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля, культурно-просветительские мероприятия, а также публикация юбилейных изданий.

"Наша задача остается неизменной - вернуть Павловскому ансамблю уникальный облик и сделать его центром притяжения для миллионов людей. Он, собственно, таким и является сейчас, и в общем-то я неоднократно вспоминал – был таким и 50 лет назад, но тем не менее все-таки любой уникальный музейный комплекс требует реставрации", - сказал Медведев.

При этом, как подчеркнул зампред Совбеза, Павловск и сейчас остается открытым для гостей, музейно-просветительская работа здесь не прерывается.

"Давайте поделимся ощущениями, как идет реализация плана. Обратим внимание на те проблемы, которые при необходимости еще нужно включить в план", - сказал Медведев.