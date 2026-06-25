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МЧС назвало вероятную причину пожара в цеху в Краснодаре - РИА Новости, 25.06.2026
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23:46 25.06.2026
МЧС назвало вероятную причину пожара в цеху в Краснодаре

МЧС: причиной пожара в Краснодаре мог стать аварийный режим работы электросети

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре произошел пожар площадью 650 квадратных метров.
  • Возгорание было полностью ликвидировано утром в четверг, погибших и пострадавших нет.
  • Дознаватели МЧС считают наиболее вероятной причиной пожара аварийный режим работы электрооборудования и электросети здания.
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Дознаватели МЧС РФ назвали наиболее вероятной электротехническую причину пожара, возникшего в ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Пожар площадью 650 квадратных метров возник в ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу. Утром в четверг ведомство сообщило о полной ликвидации возгорания. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Дознаватели МЧС России и эксперты пожарной лаборатории в настоящее время устанавливают причину возгорания.
"Наиболее вероятной причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросети здания. Мы исследуем каждую деталь отобранных элементов, результаты предварительных исследований уже констатируют электротехническую причину пожара", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Уточняется, что сотрудники ведомства провели осмотр места пожара, опрос очевидцев, работников предприятия, изъяли фрагменты проводки с места возгорания для дальнейшего исследования.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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