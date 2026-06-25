МЧС назвало вероятную причину пожара в цеху в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре произошел пожар площадью 650 квадратных метров.

Возгорание было полностью ликвидировано утром в четверг, погибших и пострадавших нет.

Дознаватели МЧС считают наиболее вероятной причиной пожара аварийный режим работы электрооборудования и электросети здания.

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Дознаватели МЧС РФ назвали наиболее вероятной электротехническую причину пожара, возникшего в ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Пожар площадью 650 квадратных метров возник в ночь на четверг в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре . Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу. Утром в четверг ведомство сообщило о полной ликвидации возгорания. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Дознаватели МЧС России и эксперты пожарной лаборатории в настоящее время устанавливают причину возгорания.

"Наиболее вероятной причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросети здания. Мы исследуем каждую деталь отобранных элементов, результаты предварительных исследований уже констатируют электротехническую причину пожара", - говорится в сообщении МЧС РФ.