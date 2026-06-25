Глава МИД Эстонии увидел "милитаристские нарративы" в детском мультфильме

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава эстонского МИД Маргус Цахкна раскритиковал детский мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "милитаристские нарративы".

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона детского мультфильма "Маша и Медведь" раскритиковал его, увидев в нем "милитаристские нарративы".

Ранее издание Deadline сообщило, что компания Netflix приобрела права на еще два сезона мультфильма про девочку и медведя, а также продлила уже действующее соглашение на показ предыдущих сезонов.

В сообщении в соцсети Х Цахкна назвал мультфильм "Маша и Медведь" частью мягкой силы РФ, якобы "внедряющей милитаристские идеи" в детские передачи. Он также утверждает, что встречающаяся в некоторых сериях мультфильма советская символика "заслуживает моральной ясности".

В этой публикации он также отметил аккаунт Netflix в Х, призвав компанию обратить внимание на его сообщение.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выразил мнение, что Эстония не может самостоятельно производить подобные мультфильмы, а потому пытается уничтожать российские.

"Это слова злости, потому что эстонские мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм... Поэтому, конечно, когда они не могут создать свой правильный контент, они пытаются уничтожать хороший контент, иностранный, то есть российский", - сказал парламентарий в беседе с "Газетой.Ru"