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Глава МИД Эстонии увидел "милитаристские нарративы" в детском мультфильме - РИА Новости, 25.06.2026
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14:55 25.06.2026 (обновлено: 18:30 25.06.2026)
Глава МИД Эстонии увидел "милитаристские нарративы" в детском мультфильме

МИД Эстонии увидел "милитаристские нарративы" в мультфильме "Маша и Медведь"

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава эстонского МИД Маргус Цахкна раскритиковал детский мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "милитаристские нарративы".
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона детского мультфильма "Маша и Медведь" раскритиковал его, увидев в нем "милитаристские нарративы".
Ранее издание Deadline сообщило, что компания Netflix приобрела права на еще два сезона мультфильма про девочку и медведя, а также продлила уже действующее соглашение на показ предыдущих сезонов.
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В сообщении в соцсети Х Цахкна назвал мультфильм "Маша и Медведь" частью мягкой силы РФ, якобы "внедряющей милитаристские идеи" в детские передачи. Он также утверждает, что встречающаяся в некоторых сериях мультфильма советская символика "заслуживает моральной ясности".
В этой публикации он также отметил аккаунт Netflix в Х, призвав компанию обратить внимание на его сообщение.
В свою очередь, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выразил мнение, что Эстония не может самостоятельно производить подобные мультфильмы, а потому пытается уничтожать российские.
"Это слова злости, потому что эстонские мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм... Поэтому, конечно, когда они не могут создать свой правильный контент, они пытаются уничтожать хороший контент, иностранный, то есть российский", - сказал парламентарий в беседе с "Газетой.Ru".
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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