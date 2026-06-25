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Пять образовательных учреждений откроется в Люберцах в 2026 году - РИА Новости, 25.06.2026
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15:19 25.06.2026
Пять образовательных учреждений откроется в Люберцах в 2026 году

Пять новых образовательных учреждений появятся в Люберцах в 2026 году

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЛюберцыПять образовательных учреждений откроется в Люберцах в 2026 году
Пять образовательных учреждений откроется в Люберцах в 2026 году - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Пять образовательных учреждений откроется в Люберцах в 2026 году
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В 2026 году в подмосковном городском округе Люберцы откроются пять образовательных учреждений: две школы и три детских сада, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков во время ежегодного отчета об итогах работы в 2025 году и планах на 2026 год.
"1 сентября в деревне Островцы откроется школа на 1100 мест. Жители очень ждут этого события, поэтому строители идут с опережением графика почти на год. Примут детей школа и детсад в ЖК "Томилино парк" и детский садик в "Егорово парк"", – уточнил Волков, его слова приводит пресс-служба администрации округа.
Он отметил, что в ЖК "1-й Лермонтовский" распахнет свои двери детский сад на 560 мест.
"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для обучения наших юных жителей. Семь школ и 12 детсадов почти на 12 тысяч детей открыли в округе за последние три года. В Дзержинском после десятилетнего простоя открылась школа-долгострой. Гимназия "Успех" — как ее назвали сами жители — стала настоящим украшением города", – отметил в своем выступлении Волков.
В своем отчете глава Люберец подчеркнул, что открытие в округе новых школ и детских садов продолжится. В планах на 2027 год – еще пять новых объектов.
"Продолжается строительство уникального воспитательно-образовательного комплекса в поселке Красково в составе школы на 500 мест и детсада на 120. При поддержке губернатора возводим воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1,5 тысячи детей и детсадом на 200 в поселке Октябрьский", – сообщил Волков.
Кроме того, в 2027 году в ЖК "Егорово парк" появится школа на 1,1 тысячи мест, в микрорайоне Зенино — школа на 1,65 тысячи мест, а также пристройка на 550 мест к школе №8 в поселке Томилино.
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