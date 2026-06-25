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Лукашенко назначил Гакотина новым замначальника Генштаба - РИА Новости, 25.06.2026
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19:27 25.06.2026 (обновлено: 23:28 25.06.2026)
Лукашенко назначил Гакотина новым замначальника Генштаба

Лукашенко назначил Гакотина замначальника Генштаба ВС Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Максима Гакотина заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.
  • Максим Гакотин также стал начальником главного оперативного управления.
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим указом Максима Гакотина заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии - начальником главного оперативного управления, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Полковник Максим Гакотин назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси - начальником главного оперативного управления", - сообщила пресс-служба.
В сообщении уточняется, что соответствующий указ подписал 25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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