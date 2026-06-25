Лукашенко назначил Гакотина новым замначальника Генштаба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил полковника Максима Гакотина заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии.
- Максим Гакотин также стал начальником главного оперативного управления.
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил своим указом Максима Гакотина заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии - начальником главного оперативного управления, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Полковник Максим Гакотин назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси - начальником главного оперативного управления", - сообщила пресс-служба.
В сообщении уточняется, что соответствующий указ подписал 25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.