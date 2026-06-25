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Лукашенко: Белоруссия может проконтролировать украинцев, собирающих грибы - РИА Новости, 25.06.2026
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16:56 25.06.2026
Лукашенко: Белоруссия может проконтролировать украинцев, собирающих грибы

Лукашенко: Минск может проконтролировать украинцев, которые придут за грибами

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить простым украинцам собирать грибы в Белоруссии.
  • Он добавил, что Минск в состоянии проконтролировать людей, которые придут за сбором дикоросов.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится разрешить простым украинцам собирать грибы в Белоруссии и в случае открытия упрощенных КПП на границе с Украиной Минск в состоянии проконтролировать людей, которые придут за сбором дикоросов.
Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко после встречи с Лукашенко 23 июня сообщил, что глава государства поручил проработать вопросы по обеспечению безопасной организации сбора дикоросов для граждан Украины на границе и на территории приграничных районов. Государственный пограничный комитет республики сообщил 25 июня, что белорусские пограничники готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод. МИД Белоруссии сообщил, что передал временному поверенному в делах Украины в республике Ивану Новицкому ноту с предложением организовать упрощенный пропуск в Белоруссию для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов.
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"Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. По 5-6 тысяч долларов до войны еще они зарабатывали денег для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
По его словам, и сейчас белорусы готовы открыть пункты пропуска. "Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно. На болотах везде - они знают лучше нас эти места - собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают", - сказал президент.
Он отметил, что в Белоруссии не боятся этого. "Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями", - подчеркнул Лукашенко.
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