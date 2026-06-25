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Лукашенко заявил, что не хочет воевать с украинцами - РИА Новости, 25.06.2026
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16:28 25.06.2026
Лукашенко заявил, что не хочет воевать с украинцами

Лукашенко: белорусы не хотят воевать с украинцами

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Лукашенко заявил, что в украинском приграничье с Белоруссией находятся в основном территориальные войска.
  • Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят воевать с украинцами.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в украинском приграничье с Белоруссией находятся в основном территориальные войска, которые не хотят воевать с белорусами, и он не хочет стрелять в них.
"Втягиваться в войну нам не нужно. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал президент Белоруссии на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
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