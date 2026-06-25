Лукашенко заявил, что не хочет воевать с украинцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Лукашенко заявил, что в украинском приграничье с Белоруссией находятся в основном территориальные войска.
- Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят воевать с украинцами.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в украинском приграничье с Белоруссией находятся в основном территориальные войска, которые не хотят воевать с белорусами, и он не хочет стрелять в них.
"Втягиваться в войну нам не нужно. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал президент Белоруссии на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.