Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является разменной картой в большой игре.
- По словам Лукашенко, дело не в Украине, а в борьбе других сторон.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сегодня разменная карта в большой игре.
"Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы "воюем" сегодня… Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации", - озвучил Лукашенко позицию Минска.