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Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре - РИА Новости, 25.06.2026
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16:00 25.06.2026 (обновлено: 16:41 25.06.2026)
Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре

Лукашенко: Украина сегодня является разменной картой в большой игре

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина является разменной картой в большой игре.
  • По словам Лукашенко, дело не в Украине, а в борьбе других сторон.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сегодня разменная карта в большой игре.
"Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы "воюем" сегодня… Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации", - озвучил Лукашенко позицию Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил Лукашенко
Вчера, 15:53
 
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