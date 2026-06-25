Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сегодня разменная карта в большой игре.

"Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации", - озвучил Лукашенко позицию Минска.