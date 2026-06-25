Лукашенко передал послание Зеленскому через его представителей

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского в Минске заявил им, что "качество войны изменится", если втянуть в нее Минск.

Он добавил, что есть и реакция на это с украинской стороны. "Кстати, мы получили ответ... они это понимают", - подчеркнул Лукашенко.