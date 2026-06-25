Лукашенко передал послание Зеленскому через его представителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупредил представителей Владимира Зеленского о изменении «качества войны», если попытаться втянуть Минск в конфликт.
- Лукашенко подчеркнул, что получил ответ от украинской стороны, которая, по его словам, понимает его предупреждение.
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского в Минске заявил им, что "качество войны изменится", если втянуть в нее Минск.
"Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте... (Зеленскому - ред.): если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Он добавил, что есть и реакция на это с украинской стороны. "Кстати, мы получили ответ... они это понимают", - подчеркнул Лукашенко.