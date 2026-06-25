Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт.
- Он подчеркнул, что он и президент России обсуждали эту тему множество раз.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (Грызлов, посол РФ в Белоруссии - ред.) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.