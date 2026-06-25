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Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2026
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15:53 25.06.2026 (обновлено: 16:12 25.06.2026)
Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт.
  • Он подчеркнул, что он и президент России обсуждали эту тему множество раз.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Минску не нужно втягиваться в украинский конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (Грызлов, посол РФ в Белоруссии - ред.) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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