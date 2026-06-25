Народы России, Белоруссии и Украины будут вместе, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь — это общее Отечество, и нет силы, которая могла бы разрушить это единство.

Президент Белоруссии отметил, что желающих разорвать единство восточнославянских народов очень много.

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно заявил представителям Владимира Зеленского, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.

"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось, но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство… Я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского , что мы все равно, наши народы, будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

"А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно", - продолжил Лукашенко. Он заметил, что желающих разорвать единство восточнославянских народов очень много.

Лукашенко подчеркнул, что отношения между странами наладятся. "Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден", - отметил белорусский президент.