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Народы России, Белоруссии и Украины будут вместе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.06.2026
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13:00 25.06.2026 (обновлено: 18:08 25.06.2026)
Народы России, Белоруссии и Украины будут вместе, заявил Лукашенко

Лукашенко: народы России, Белоруссии и Украины все равно будут вместе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске. 25 июня 2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.
  • Он подчеркнул, что Россия и Беларусь — это общее Отечество, и нет силы, которая могла бы разрушить это единство.
  • Президент Белоруссии отметил, что желающих разорвать единство восточнославянских народов очень много.
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно заявил представителям Владимира Зеленского, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.
"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось, но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство… Я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы, будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
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"А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно", - продолжил Лукашенко. Он заметил, что желающих разорвать единство восточнославянских народов очень много.
Лукашенко подчеркнул, что отношения между странами наладятся. "Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден", - отметил белорусский президент.
Он добавил, что в этом плане на Белоруссию можно рассчитывать.
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