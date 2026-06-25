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Лукашенко рассказал, о чем он много говорит с Путиным - РИА Новости, 25.06.2026
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12:46 25.06.2026
Лукашенко рассказал, о чем он много говорит с Путиным

Лукашенко заявил, что много говорит с Путиным о Московской области

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что переживает за Московскую область и обсуждает ситуацию с ней при встречах с Владимиром Путиным.
  • Лукашенко подчеркнул уважение к труду, который вкладывается в развитие Московской области, и передал добрые пожелания всем, кто трудится на благо региона.
  • Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать отношения с Московской областью.
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переживает за Московскую область и при встречах со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсуждает ситуацию и отношения с этим регионом.
"Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который находится с визитом в республике.
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"Зная вас в деталях, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие московского региона вместе со своими коллегами", - подчеркнул глава белорусского государства. Он попросил передать самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с губернатором "долгое время стоит" и трудится на благо региона.
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать отношения с Московской областью. "Мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь производим. Вы это хорошо знаете. А про то, что не знаете, Борис Вячеславович (Грызлов, посол РФ в Белоруссии – ред.), - он у нас аксакал такой, что он знает порой больше, чем я, - подскажет, поможет", - продолжил Лукашенко. "Свои люди. В сложной ситуации надо искать выход. И в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернаторов: а где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает", - добавил Лукашенко.
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