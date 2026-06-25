Лукашенко рассказал, о чем он много говорит с Путиным

"Зная вас в деталях, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие московского региона вместе со своими коллегами", - подчеркнул глава белорусского государства. Он попросил передать самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с губернатором "долгое время стоит" и трудится на благо региона.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать отношения с Московской областью. "Мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь производим. Вы это хорошо знаете. А про то, что не знаете, Борис Вячеславович (Грызлов, посол РФ в Белоруссии – ред.), - он у нас аксакал такой, что он знает порой больше, чем я, - подскажет, поможет", - продолжил Лукашенко. "Свои люди. В сложной ситуации надо искать выход. И в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернаторов: а где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает", - добавил Лукашенко.