Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир штурмовой роты 19-го танкового полка группировки войск "Запад" с позывным Гавр сообщил, что ВСУ прикрываются мирным населением в Красном Лимане.
- По его словам, при отходе ВСУ используют малые тактические группы, которые оставляются как группы закрепления, но они успешно разбираются силами российских военнослужащих.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ прикрываются мирным населением в домах и строениях в Красном Лимане, сообщил командир штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гавр.
"При ведении зачистки строений, отдельно стоящих домов и зданий, военнослужащими БПЛА выявляются местонахождение гражданских лиц, которыми, в свою очередь, враг прикрывается. Стараемся свести на минимум контакт с противником в данных строениях и зданиях, чтобы минимизировать потери среди мирного населения", - приводит слова Гавра Минобороны РФ.
Он добавил, что при отходе ВСУ используют малые тактические группы, которые оставляются как группы закрепления.
"Но с помощью наших военнослужащих, подразделений огневого обеспечения, эти "закрепы" успешно разбираются. После чего штурмовые подразделения достойно штурмуют", - отметил военный.