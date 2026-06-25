ВСУ прикрываются мирным населением в домах Красного Лимана

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ прикрываются мирным населением в домах и строениях в Красном Лимане, сообщил командир штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гавр.

"Но с помощью наших военнослужащих, подразделений огневого обеспечения, эти "закрепы" успешно разбираются. После чего штурмовые подразделения достойно штурмуют", - отметил военный.