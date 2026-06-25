Эксперт раскрыл секрет голубых глаз у дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Настоящий голубой цвет глаз встречается только у маленьких детенышей леопарда, с возрастом они становятся серо-голубыми, но могут казаться синими из-за оптических эффектов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"Взрослых дальневосточных леопардов с истинно голубыми глазами не существует. Они скорее серо-голубые, цвет зависит от окружения. Если на фотографиях или видео с ночных лесных автоматических камер глаза леопарда кажутся ярко-голубыми или синими, то это оптический эффект", - сказал Бардюк.

Он отметил, что этот эффект возникает из-за свечения тапетума – особого отражающего слоя на сетчатке глаза, который обеспечивает хищникам отличное ночное зрение, когда на него попадает инфракрасная подсветка или вспышка фотоловушки.

"Настоящий голубой цвет глаз встречается только у совсем маленьких котят леопарда в первые месяцы их жизни, но по мере взросления пигментация обязательно меняется. Поэтому это не уникальная генетическая особенность подвида, а либо возрастная черта детенышей, либо особенности работы ночной оптики", - добавил собеседник агентства.