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Генсек СНГ заявил о постоянных гибридных атаках на Содружество - РИА Новости, 25.06.2026
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11:19 25.06.2026
Генсек СНГ заявил о постоянных гибридных атаках на Содружество

Лебедев: СНГ постоянно подвергается гибридным атакам

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Содружество Независимых Государств постоянно подвергается гибридным атакам со стороны геополитических оппонентов, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
  • Главные битвы за суверенитет разворачиваются в цифровом и информационном пространствах, включая попытки взлома критической информационной инфраструктуры государств СНГ.
  • В рамках Содружества развернута масштабная работа по укреплению технологического и цифрового суверенитета.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Содружество Независимых Государств постоянно подвергается гибридным атакам со стороны геополитических оппонентов, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Выступая на сессии "Евразийская безопасность 2035" на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", Лебедев сказал, что современная евразийская безопасность давно вышла за рамки исключительно военно-политического измерения.
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"Сегодня главные битвы за суверенитет разворачиваются в цифровом и информационном пространствах. Пространство СНГ находится под постоянным прицелом гибридных атак со стороны геополитических оппонентов. Мы фиксируем регулярные попытки взлома критической информационной инфраструктуры наших государств, включая системы государственного управления, энергетики и транспорта", - отметил генсек.
По его словам, в ответ на это в рамках Содружества развернута масштабная работа по укреплению технологического и цифрового суверенитета.
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