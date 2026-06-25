Генсек СНГ заявил о постоянных гибридных атаках на Содружество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Содружество Независимых Государств постоянно подвергается гибридным атакам со стороны геополитических оппонентов, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
- Главные битвы за суверенитет разворачиваются в цифровом и информационном пространствах, включая попытки взлома критической информационной инфраструктуры государств СНГ.
- В рамках Содружества развернута масштабная работа по укреплению технологического и цифрового суверенитета.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Содружество Независимых Государств постоянно подвергается гибридным атакам со стороны геополитических оппонентов, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Выступая на сессии "Евразийская безопасность 2035" на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", Лебедев сказал, что современная евразийская безопасность давно вышла за рамки исключительно военно-политического измерения.
"Сегодня главные битвы за суверенитет разворачиваются в цифровом и информационном пространствах. Пространство СНГ находится под постоянным прицелом гибридных атак со стороны геополитических оппонентов. Мы фиксируем регулярные попытки взлома критической информационной инфраструктуры наших государств, включая системы государственного управления, энергетики и транспорта", - отметил генсек.
По его словам, в ответ на это в рамках Содружества развернута масштабная работа по укреплению технологического и цифрового суверенитета.